The Wolverines put up their best finish for much of the season when they strung together five pins against Mahnomen/Waubun on Friday, Jan. 7, in Mahnomen. That included pins by Mason Brauch, Eli Benning, Brandon Wheeler, Seth Stroeing and Koby Endres.

Against Pelican Rapids, Seth Stroeing again came away with a pin, while Mason Brauch earned 3 points on a 12-5 decision. Koby Endres and Matthew Wegscheid added pins in their matches with Crookston.

Unfortunately as a team, the Wolverines fell to Mahnomen/Waubun 48-30, Crookston 57-18 and Pelican Rapids 42-21

Mahnomen-Waubun (MAWA) 48 Wadena-Deer Creek (WDC) 30

106: Wakiza Fairbanks (MAWA) over Chloe Wehry (WDC) (Fall 1:37) 113: Dominick Neisen (MAWA) over James Seelhammer (WDC) (Fall 2:47) 120: Mason Brauch (WDC) over Hunter Jaeger (MAWA) (Fall 1:21) 126: Blake McMullen (MAWA) over (WDC) (For.) 132: Carter Bendickson (MAWA) over Jaydyn Kenney (WDC) (Fall 0:36) 138: Manny Johnson (MAWA) over (WDC) (For.) 145: Lucas Geray (MAWA) over (WDC) (For.) 152: Eli Benning (WDC) over Thomas Azure (MAWA) (Fall 4:45) 160: Will Olson (MAWA) over (WDC) (For.) 170: Brandon Wheeler (WDC) over Sophie Rojas (MAWA) (Fall 1:27) 182: Seth Stroeing (WDC) over Tatum Bement (MAWA) (Fall 2:46) 195: Koby Endres (WDC) over Malachi Brower (MAWA) (Fall 0:47) 220: 285: Peyton Stock (MAWA) over Matthew Wegscheid (WDC) (Fall 1:46)

Pelican Rapids (PERA) 42.0 Wadena-Deer Creek (WDC) 21.0

106: Danny Salazar (PERA) over James Seelhammer (WDC) (Fall 3:51) 113: Jackson Peasley (PERA) over Chloe Wehry (WDC) (Fall 0:46) 120: Jed Carlson (PERA) over (WDC) (For.) 126: Mason Brauch (WDC) over Daniel Diaz (PERA) (Dec 12-5) 132: Jaydyn Kenney (WDC) over (PERA) (For.) 138: Oakley Carlson (PERA) over (WDC) (For.) 145: Anthony Checco de Souza (PERA) over (WDC) (For.) 152: Carter Johnson (PERA) over (WDC) (For.) 160: Mark Kapenga (PERA) over Eli Benning (WDC) (Dec 12-5) 170: Kayden Holt (PERA) over Brandon Wheeler (WDC) (Dec 5-4) 182: Seth Stroeing (WDC) over John Doe (PERA) (Fall 1:36) 195: Koby Endres (WDC) over (PERA) (For.) 220: Double Forfeit 285: Double Forfeit

Crookston (CROO) 57.0 Wadena-Deer Creek (WDC) 18.0

106: Evin Trudeau (CROO) over James Seelhammer (WDC) (Dec 11-4) 113: Chloe Wehry (WDC) over (CROO) (For.) 120: Gavyn Hlucny (CROO) over Mason Brauch (WDC) (Fall 1:32) 126: Casey Weiland (CROO) over (WDC) (For.) 132: Lucas Perala (CROO) over (WDC) (For.) 138: Carter Coauette (CROO) over (WDC) (For.) 145: Braxton Volker (CROO) over (WDC) (For.) 152: Ethan Bowman (CROO) over Eli Benning (WDC) (Fall 4:28) 160: Spencer Ness (CROO) over Brandon Wheeler (WDC) (Dec 9-7) 170: Layten Fuentes (CROO) over Seth Stroeing (WDC) (Dec 8-1) 182: Double Forfeit 182: Koby Endres (WDC) over Hunter Knutson (CROO) (Fall 2:58) 195: Ethan Boll (CROO) over (WDC) (For.) 220: Hunter Kresl (CROO) over (WDC) (For.) 285: Matthew Wegscheid (WDC) over Jesse Sanchez (CROO) (Fall 4:58)