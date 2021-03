Wadena-Deer Creek wrestlers were swept at the Osakis Triangular Saturday, Feb. 27. The Wolverines lost to Osakis 40-21 and to New London-Spicer 60-9.

Wolverines captain Kobe Endres won both of his matches. The Osakis match was a forfeit, and he defeated New London-Spicer's Grant Hubbard by fall. WDC's Brandon Wheeler had the only other Wolverines win over New London-Spicer, beating Carson McCain on a 5-3 decision.

The Wolverines are 2-24 on the season. They host a dual with Fergus Falls at 7 p.m. Tuesday, March 2, at the WDC Elementary School.

Osakis 40, Wadena-Deer Creek 21

106: James Seelhammer (WDC) over Simon Jacobson (OSA) (Dec 4-2) 113: Jacob Taplin (OSA) over Mason Brauch (WDC) (Fall 1:04) 120: Logan Grove (OSA) over (WDC) (For.) 126: Christian Nathe (OSA) over Jaydyn Kenney (WDC) (Fall 1:22) 132: Gaven Cimbura (OSA) over Eli Benning (WDC) (MD 13-5) 138: Carsten Jacobson (OSA) over (WDC) (For.) 145: Kale Drevlow (OSA) over Brandon Wheeler (WDC) (TF 16-0 4:00) 152: Tyson Hagedon (OSA) over Seth Stroeing (WDC) (MD 11-1) 160: Kaleb Helberg (OSA) over Grant Seelhammer (WDC) (Dec 16-10) 170: Kobe Endres (WDC) over (OSA) (For.) 182: Austin Wendt (WDC) over (OSA) (For.) 195: Double Forfeit 220: Double Forfeit 285: Matthew Wegscheid (WDC) over (OSA) (For.)

New London-Spicer 60, Wadena-Deer Creek 9

106: Isaiah Nelson (NLS) over (WDC) (For.) 113: Luke Knudsen (NLS) over (WDC) (For.) 120: Ty Bisek (NLS) over (WDC) (For.) 126: Luke Ruter (NLS) over (WDC) (For.) 132: Everett Halvorson (NLS) over Eli Benning (WDC) (Dec 7-0) 138: Brody Lien (NLS) over (WDC) (For.) 145: Brandon Wheeler (WDC) over Carson McCain (NLS) (Dec 5-3) 152: Adam Sandau (NLS) over Seth Stroeing (WDC) (Dec 9-4) 160: Reid Holmquist (NLS) over (WDC) (For.) 170: Kobe Endres (WDC) over Grant Hubbard (NLS) (Fall 5:03) 182: Sam Gabrielson (NLS) over (WDC) (For.) 195: Double Forfeit 220: Jon Garcia (NLS) over (WDC) (For.) 285: Nick McKenzie (NLS) over (WDC) (For.)

Feb. 25: WDC grapplers split triangular with Barnesville, Frazee

The Wolverines won their dual against Barnesville 42-24 to earn their second team victory of the season. The team lost to Frazee 72-9.

Frazee 72, Wadena-Deer Creek 9

106: Cade Nagel (FRA) over James Seelhammer (WDC) (Fall 1:00) 113: Mason Brauch (WDC) over Sebastian Sonnenberg (FRA) (Dec 5-1) 120: Brady Borah (FRA) over (WDC) (For.) 126: Christian Carlson (FRA) over (WDC) (For.) 132: Jake Nagel (FRA) over (WDC) (For.) 138: Josh Mellema (FRA) over Eli Benning (WDC) (Fall 5:44) 145: Tyler Moe (FRA) over Brandon Wheeler (WDC) (Fall 3:22) 152: Preston Mayfield (FRA) over Seth Stroeing (WDC) (Fall 2:41) 160: Brock Barlund (FRA) over Grant Seelhammer (WDC) (Fall 3:11) 170: Kobe Endres (WDC) over Max Rue (FRA) (Fall 1:48) 182: Daniel Graham (FRA) over (WDC) (For.) 195: Howard Solem (FRA) over (WDC) (For.) 220: Byron Kropuenske (FRA) over (WDC) (For.) 285: Xander Kohler (FRA) over Matthew Wegscheid (WDC) (Fall 0:31)

Wadena-Deer Creek 42, Barnesville 24

106: Asher O'Brien (BAR) over James Seelhammer (WDC) (Dec 7-5) 113: Mason Brauch (WDC) over Elias Cox (BAR) (Fall 1:27) 120: Double Forfeit 126: Jaydyn Kenney (WDC) over (BAR) (For.) 132: Eli Benning (WDC) over Hunter Blilie (BAR) (Fall 1:44) 138: Ettore Pinnella (WDC) over (BAR) (For.) 145: Dawson Gregg (BAR) over Brandon Wheeler (WDC) (Dec 11-6) 152: Seth Stroeing (WDC) over (BAR) (For.) 160: Grant Seelhammer (WDC) over (BAR) (For.) 170: Double Forfeit 182: Kobe Endres (WDC) over Gavin Grommesh (BAR) (Fall 1:01) 195: Brady Kroll (BAR) over (WDC) (For.) 220: Jordan Kroll (BAR) over (WDC) (For.) 285: Tim Wells (BAR) over Matthew Wegscheid (WDC) (Fall 0:32)

WDC swept at Feb. 23 triangular

Ottertail Central 49, Wadena-Deer Creek 23

106: James Seelhammer (WDC) over Elijah Fronning (OC) (TF 15-0 0:00) 113: Mason Brauch (WDC) over Collin Tierney (OC) (Fall 0:41) 120: Cayden Dittberner (OC) over (WDC) (For.) 126: Jaydyn Kenney (WDC) over Xavier Lewis (OC) (Fall 0:52) 132: Brien Poser (OC) over Eli Benning (WDC) (MD 21-8) 138: Reed Leabo (OC) over Simon Snyder (WDC) (Dec 3-1) 145: Brennen Volkmann (OC) over Brandon Wheeler (WDC) (Dec 3-1) 152: Seth Stroeing (WDC) over Brandt Malone (OC) (Fall 3:32) 160: Jaxon Rich (OC) over (WDC) (For.) 170: Will Ehlert (OC) over Kobe Endres (WDC) (Dec 9-7) 182: Tristan Evavold (OC) over (WDC) (For.) 195: Murphy Despard (OC) over (WDC) (For.) 220: Kale Rich (OC) over (WDC) (For.) 285: (OC) over Matthew Wegscheid (WDC) (Fall 0:39)

United Clay Becker 49, Wadena-Deer Creek 17

106: James Seelhammer (WDC) over Treston Strom (UCB) (Fall 0:18) 113: Tyler Johnson (UCB) over Mason Brauch (WDC) (Fall 2:02) 120: Ryan Francis (UCB) over (WDC) (For.) 126: Jackson Mikkelsen (UCB) over (WDC) (For.) 132: Sam Helgeson (UCB) over Eli Benning (WDC) (Fall 3:10) 138: Simon Snyder (WDC) over Kameron Smith (UCB) (Fall 1:14) 145: Grady Hines (UCB) over Ettore Pinnella (WDC) (Fall 0:27) 152: Zeke Noel (UCB) over Brandon Wheeler (WDC) (Dec 5-0) 160: Ethan Anderson (UCB) over Seth Stroeing (WDC) (MD 10-1) 170: Carston Hamre (UCB) over Grant Seelhammer (WDC) (Fall 1:25) 182: Kobe Endres (WDC) over Blake Bigger (UCB) (TF 16-0 0:00) 195: Double Forfeit 220: Double Forfeit 285: Wyatt Dunham (UCB) over (WDC) (For.)