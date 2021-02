The Wolverines couldn't get things going against BHVPP, losing 73-3 in the dual. The lone victory came from WDC's Simon Snyder, who defeated Reese Thompson on a 2-0 decision.

WDC fared much better against Barnesville. The dual ended in a 31-31 tie, but Barnesville won the tiebreaker based on the 9th criteria.

The Wolverines are 1-17. They host a triangular with Crookston and Staples Motley at 5 p.m. Friday, Feb. 19, at Wadena-Deer Creek High School.

WDC vs BHVPP (3-73)

106: Bennet Arceneau (BHVP) over Mason Brauch (WDC) (Fall 1:18) 113: David Revering (BHVP) over (WDC) (For.) 120: Deagen Captain (BHVP) over (WDC) (For.) 126: Aiden Larson (BHVP) over (WDC) (For.) 132: Blake Sumstad (BHVP) over Eli Benning (WDC) (MD 9-1) 138: Simon Snyder (WDC) over Reese Thompson (BHVP) (Dec 2-0) 145: Justin Koehn (BHVP) over Brandon Wheeler (WDC) (Dec 4-3) 152: Jason Koehn (BHVP) over Seth Stroeing (WDC) (Fall 1:37) 160: Brock Peterson (BHVP) over Grant Seelhammer (WDC) (Fall 1:40) 170: Mason Schroeder (BHVP) over Koby Endres (WDC) (Fall 1:09) 182: Adrian Arellano (BHVP) over (WDC) (For.) 195: Tyler Eggert (BHVP) over (WDC) (For.) 220: James Grant (BHVP) over (WDC) (For.) 285: Hayden Captain (BHVP) over (WDC) (For.)

WDC vs Barnesville (31-31)

106: James Seelhammer (WDC) over Elias Cox (BAR) (Fall 1:11) 113: Mason Brauch (WDC) over Asher O’Brien (BAR) (MD 12-3) 120: Double Forfeit 126: Ayden Hauck (BAR) over (WDC) (For.) 132: Hunter Blilie over Eli Benning (WDC) (MD 10-2) 138: Simon Snyder (WDC) over (BAR) (For.) 145: Brandon Wheeler (WDC) over Cameron Halverson (BAR) (Dec 2-0) 152: Dawson Gregg (BAR) over Seth Stroeing (WDC) (Dec 12-5) 160: Grant Seelhammer (WDC) over (BAR) (For.) 170: Koby Endres (WDC) over (BAR) (For.) 182: Brady Kroll (BAR) over (WDC) (For.) 195: Gavin Grommesh (BAR) over (WDC) (For.) 220: Double Forfeit 285: Tim Wells (BAR) over Matthew Wegscheid (WDC) (Fall 0:22)