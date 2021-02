Wadena-Deer Creek faced two tough opponents at a triangular Friday, Feb. 12, in Browerville. The Wolverines lost to Pierz (54-18) and two-time defending state champions and #1-ranked LPGE-Browerville (76-4).

WDC's Simon Snyder won his match against Pierz's Jacob LeBlanc on a fall. Snyder also defeated LPGE-Browerville's Omar Zamora on an 8-0 major decision.

Brandon Wheeler and Koby Endres also had victories for the Wolverines in the Pierz dual. Wheeler defeated Brayden Melby and Endres defeated Wyatt Dingmann.

The Wolverines drop to 1-15 on the season. The team travels to Bertha-Hewitt High School Tuesday, Feb. 16, for a 5 p.m. triangular.

WDC vs Pierz (18-54)

106: Chase Becker (PIER) over Mason Brauch (WDC) (Fall 0:48) 113: Derek Stangl (PIER) over (WDC) (For.) 120: Alan Brixius (PIER) over (WDC) (For.) 126: Liam Hennessy (PIER) over (WDC) (For.) 132: Simon Snyder (WDC) over Jacob LeBlanc (PIER) (Fall 5:56) 138: Derrick Przybilla (PIER) over Eli Benning (WDC) (SV-1 3-1) 145: Brandon Wheeler (WDC) over Brayden Melby (PIER) (Fall 5:48) 152: Frank Tomberlin (PIER) over Seth Stroeing (WDC) (Dec 8-1) 160: Double Forfeit 170: Ross Boser (PIER) over (WDC) (For.) 182: Koby Endres (WDC) over Wyatt Dingmann (PIER) (Fall 0:19) 195: Daniel Hoffman (PIER) over (WDC) (For.) 220: Grant Kuske (PIER) over (WDC) (For.) 285: Carter Geise (PIER) over Matthew Wegscheid (WDC) (Fall 1:56)

WDC vs LPGE-Browerville (4-76)

106: Connor Flan (LBW) over Mason Brauch (WDC) (MD 13-0) 113: Gavin Albers over (WDC) (For.) 120: Mason Bruder (LBW) over (WDC) (For.) 126: Braden Thom (LBW) over (WDC) (For.) 132: Simon Snyder (WDC) over Omar Zamora (LBW) (MD 8-0) 138: Cael Lorentz (LBW) over Eli Benning (WDC) (Fall 0:55) 145: Carter Meiners (LBW) over Brandon Wheelers (WDC) (Fall 2:25) 152: Landon Gode (LBW) over Seth Stroeing (WDC) (Fall 0:37) 160: Tate Twardowski (LBW) over Grant Seelhammer (WDC) (Fall 2:23) 170: Mason Gode (LBW) over Koby Endres (WDC) (Fall 3:16) 182: Shawn Houdek (LBW) over (WDC) (For.) 195: Bergen Pesta (LBW) over (WDC) (For.) 285: Trey Lancaster (LBW) over Matthew Wegscheid (WDC) (Fall 0:43)