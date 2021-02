Wadena-Deer Creek wrestlers split their triangular against West Central and Breckenridge Tuesday, Feb. 2, falling 6-69 to West Central (Ashby-Brandon-Evansville) and beating Breckenridge 33-27.

In the 106 weight class, WDC’s Mason Brauch defeated West Central’s Carter Lohse on a 5-2 decision. According to Coach Brad Wollum, there were some great match-ups for both teams, “but unfortunately, with the amount of forfeits, we couldn’t close the gap.”

The Wolverines were victorious over Breckenridge, avenging a loss to the Cowboys from earlier in the season with a 33-27 win.

In the Feb. 4 triangular, WDC suffered two losses against Pequot Lakes-Pine River Backus (4-73) and United North Central (Sebeka-Menahga) (4-73).

With only one senior and one junior on the team, Wollum sees this season as an opportunity to build for future years. “The team’s focus this year has been on progression and developing our young talent,” Wollum said.

Results from Feb. 2 triangular

WDC vs WCA-ABE (6-69)

106: Mason Brauch (WDC) over Carter Lohse (WCAA) (Dec 5-2) 113: Sam Olson (WCAA) over (WDC) (For.) 120: Adam Lohse (WCAA) over (WDC) (For.) 126: Solomon Wales (WCAA) over (WDC) (For.) 132: Ezekiel Sieckert (WCAA) over Eli Benning (WDC) (Fall 0:52) 138: Simon Snyder (WDC) over Ashton Danner (WCAA) (Dec 8-1) 145: Dierk Goeden (WCAA) over Brandon Wheeler (WDC) (Dec 5-2) 152: Anthony Sykora (WCAA) over Nichols Manselle (WDC) (Fall 0:13) 160: Jordan Lohse (WCAA) over Seth Stroeing (WDC) (Fall 1:35) 170: Kade Olson (WCAA) over Koby Endres (WDC) (Fall 0:25) 182: Beau Robinson (WCAA) over (WDC) (For.) 195: Nathaniel Kisgen (WCAA) over (WDC) (For.) 220: Colton Lindquist (WCAA) over (WDC) (For.) 285: Justin Blascyk (WCAA) over (WDC) (For.)

WDC vs Breckenridge (33-27)

106: Matt Noll (BREC) over Mason Brauch (WDC) (Dec 8-6) 113: James Seelhammer (WDC) over (BREC) (For.) 120: Double Forfeit 126: Double Forfeit 132: Eli Benning (WDC) over Alex Martel (BREC) (Fall 5:50) 138: Simon Snyder (WDC) over (BREC) (For.) 145: Brandon Wheeler (WDC) over David Erlandson (BREC) (Dec 5-0) 152: Aidan Ruddy (BREC) over Nicholas Manselle (WDC) (Fall 0:27) 160: Grant Davis (BREC) over Grant Seelhammer (WDC) (Fall 4:52) 170: Seth Stroeing (WDC) over (BREC) (For.) 182: Koby Endres (WDC) over (BREC) (For.) 195: Double Forfeit 220: Wyatt Differding (BREC) over (WDC) (For.) 285: Daniel Erlandson (BREC) over (WDC) (For.)

Results from Feb. 4 triangular

WDC vs Pequot Lakes-Pine River Backus (4-73)

106: (PLPR) over Mason Brauch (WDC) (Fall 3:52) 113: Easton Miller (PLPR) over (WDC) (For.) 120: Max Trumpold (PLPR) over (WDC) (For.) 126: Owen Carlson (PLPR) over (WDC) (For.) 132: (PLPR) over Eli Benning (WDC) (Fall 5:48) 138: Simon Snyder (WDC) over Karsen Kinyon (PLPR) (MD 11-1) 145: Korey Kinyon (PLPR) over Brandon Wheeler (WDC) (Fall 3:48) 152: Finnegan O’Dell (PLPR) over Seth Stroeing (WDC) (MD 20-6) 160: Chance Abraham (PLPR) over Grant Seelhammer (WDC) (Fall 1:40) 170: Austin Staricha (PLPR) over Koby Endres (WDC) (Dec 11-9) 182: Connor Tulenchik (PLPR) over (WDC) (For.) 195: Corbin Knapp (PLPR) over (WDC) (For.) 220: Trey Tuchtenhagen (PLPR) over (WDC) (For.) 285: Riley Peters (PLPR) over (WDC) (For.)

WDC vs United North Central (4-73)

106: Mason Brauch (WDC) over Fordyce Johnson (UNCW) (MD 9-0) 113: Reid Pinoniemi (UNCW) over (WDC) (For.) 120: Zach Hendrickson (UNCW) over (WDC) (For.) 126: Wyatt Olson (UNCW) over (WDC) (For.) 132: Hunter Skaro (UNCW) over Eli Benning (WDC) (Fall 1:05) 138: Ethan Hendrickson (UNCW) over Simon Snyder (WDC) (Fall 0:47) 145: Dylan Rasmussen (UNCW) over Brandon Wheeler (WDC) (Fall 1:07) 152: Hank Tellers (UNCW) over Nicholas Manselle (WDC) (Fall 0:39) 160: Eion Ness (UNCW) over Grant Seelhammer (WDC) (Fall 0:39) 170: Dakota Meech (UNCW) over Koby Endres (WDC) (Fall 5:18) 182: Shawn Hendrickson (UNCW) over (WDC) (For.) 195: Torrey Carlson (UNCW) over (WDC) (For.) 220: Cooper Hasbargen (UNCW) over (WDC) (For.) 285: Marcus Peterson (UNCW) over (WDC) (For.)