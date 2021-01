Wolverine Mason Brauch overcame his Crosby-Ironton opponent Michael Anderson in the 106 class, Tuesday, Jan. 26. Otherwise, C-I largely overpowered the team in their loss.

WDC vs Crosby-Ironton (18-60)

106: Mason Brauch (WDC) over Michael Anderson (CRIR) (Fall 0:11) 113: Dillion Barna (CRIR) over (WDC) (For.) 120: Double Forfeit 126: Cameron Durant (CRIR) over (WDC) (For.) 132: Simon Snyder (WDC) over (CRIR) (For.) 138: Colby Hanson (CRIR) over Eli Benning (WDC) (Fall 3:40) 145: John Paul Fitzpatrick (CRIR) over Nicholas Manselle (WDC) (Fall 3:03) 152: Gabe Ridlon (CRIR) over Brandon Wheeler (WDC) (Fall 5:11) 160: Seth Stroeing (WDC) over (CRIR) (For.) 170: Jake Klancher (CRIR) over Koby Endres (WDC) (Fall 1:33) 182: Hayden McGowan (CRIR) over (WDC) (For.) 195: Michael Fitzpatrick (CRIR) over (WDC) (For.) 220: Ben Gripentrog (CRIR) over (WDC) (For.) 285: Connor Zender (CRIR) over (WDC) (For.)

WDC vs Park Rapids Area (30-49)

Simon Snyder continued his prowess of taking down opponents in a matchup with Park Rapids, Tuesday, Jan. 26. Eli Benning, Seth Stroeing, Grant Seelhammer and Koby Endres helped add to the points as well.

106: Robby Sherk (PRA) over (WDC) (For.) 113: Wrigley Clark (PRA) over Mason Brauch (WDC) (Dec 10-3) 120: Eli Burton (PRA) over (WDC) (For.) 126: Matthew Dahring (PRA) over (WDC) (For.) 132: Simon Snyder (WDC) over Jarrett Galzki (PRA) (Fall 0:21) 138: Eli Benning (WDC) over Henry Thorson (PRA) (Fall 3:49) 145: Lucas Kritzeck (PRA) over Nicholas Manselle (WDC) (Fall 0:50) 152: Zachary Paurus (PRA) over Brandon Wheeler (WDC) (MD 9-0) 160: Seth Stroeing (WDC) over (PRA) (For.) 170: Grant Seelhammer (WDC) over (PRA) (For.) 182: Koby Endres (WDC) over (PRA) (For.) 195: Tristin Hill (PRA) over (WDC) (For.) 220: Dandre Johnson (PRA) over (WDC) (For.) 285: Isaac Knapp (PRA) over (WDC) (For.)

Overall: WDC 0-8. Wadena-Deer Creek next hosts Breckenridge, West Central Area 5 p.m. Tuesday, Feb. 2.