Wadena-Deer Creek wrestlers had their hands full in another triangular at home Thursday, Jan. 21, losing to both Holdingford and Border West.

Simon Snyder recorded another pin when he took on Holdingford's Drew Lange in the 132 class. Mason Brauch (106) and Seth Stroeing (160) also scored for the Wolverines against Holdingford.

Against Border West, Snyder and Kody Endres overcame their opponents.

WDC is now 0-6 overall.

Up next for the team is a triangular at home, Tuesday, Jan. 26 against Crosby-Ironton and Park Rapids starting at 5 p.m.

WDC vs Holdingford (12-54)

106: Mason Brauch (WDC) over Wyatt Novitzki (HOLD) (Dec 7-0) 113: Masyn Patrick (HOLD) over (WDC) (For.) 120: Evan Petron (HOLD) over (WDC) (For.) 126: William Pilarski (HOLD) over (WDC) (For.) 132: Simon Snyder (WDC) over Drew Lange (HOLD) (Dec 6-0) 138: Jaxon Bartkowicz (HOLD) over Eli Benning (WDC) (Fall 2:47) 145: Kolton Harren (HOLD) over Nicholas Manselle (WDC) (Dec 5-4) 152: Luke Bieniek (HOLD) over Brandon Wheeler (WDC) (Dec 5-3) 160: Seth Stroeing (WDC) over Evan Lichy (HOLD) (Fall 3:50) 170: Tate Lange (HOLD) over Koby Endres (WDC) (Fall 3:40) 182: Double Forfeit 195: Maxwell Secord (HOLD) over (WDC) (For.) 220: Sam Harren (HOLD) over (WDC) (For.) 285: Brandon Doll (HOLD) over (WDC) (For.)

WDC vs Border West (27-42)

106: Peyton Forcier (BWB) over Mason Brauch (WDC) (Dec 3-0) 113: Cole Sykora (BWB) over (WDC) (For.) 120: Dylan Przymus (BWB) over (WDC) (For.) 126: Jude Olson (BWB) over (WDC) (For.) 132: Simon Snyder (WDC) over Eli Larson (BWB) (Dec 7-2) 138: Patrick Forcier (BWB) over Eli Benning (WDC) (Dec 5-1) 145: Nicholas Manselle (WDC) over Kevin Casper (BWB) (Fall 1:15) 152: Brandon Wheeler (WDC) over (BWB) (For.) 160: Jacob Adelman (BWB) over Seth Stroeing (WDC) (Fall 2:38) 170: Grant Seelhammer (WDC) over (BWB) (For.) 182: Koby Endres (WDC) over Andrew Hennessy (BWB) (Fall 2:41) 195: Double Forfeit 220: Issac Ebnet (BWB) over (WDC) (For.) 285: Noah Adelman (BWB) over Matthew Wegscheid (WDC) (Fall 1:11)