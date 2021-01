In matchups fraught with forfeits, Wadena-Deer Creek came up short against Breckenridge and Dilworth-Glyndon-Felton Tuesday, Jan. 19.

The Wolverines score outside of forfeits against Breckenridge came from Simon Snyder overcoming Henry Slettedahl in the 132 class.

Snyder struck again against DGF taking down Camden Mustachia. Koby Endres brought the only other score for WDC with his win over Logan Johnson. DGF came away with 48 points in forfeits alone.

WDC vs Breckenridge (30-39)

106: Matt Noll (BREC) over (WDC) (For.) 113: Mason Brauch (WDC) over (BREC) (For.) 120: Double Forfeit 126: Alex Martel (BREC) over (WDC) (For.) 132: Simon Snyder (WDC) over Henry Slettedahl (BREC) (Fall 0:40) 138: David Erlandson (BREC) over Mikaela Malone (WDC) (Dec 6-0) 145: Nicholas Manselle (WDC) over (BREC) (For.) 152: Aidan Ruddy (BREC) over Brandon Wheeler (WDC) (Fall 5:03) 160: Grant Davis (BREC) over Grant Seelhammer (WDC) (Fall 1:43) 170: Koby Endres (WDC) over (BREC) (For.) 182: Austin Wendt (WDC) over (BREC) (For.) 195: Double Forfeit 220: Wyatt Differding (BREC) over (WDC) (For.) 285: Daniel Erlandson (BREC) over (WDC) (For.)

WDC vs DGF (10-72)

106: Gabe Schmitz (DGF) over (WDC) (For.) 113: TJ Fuller (DGF) over (WDC) (For.) 120: Austin Lenhart (DGF) over (WDC) (For.) 126: Roy Rude (DGF) over (WDC) (For.) 132: Simon Snyder (WDC) over Camden Mustachia (DGF) (MD 8-0) 138: Dawson Zutz (DGF) over Mikaela Malone (WDC) (Fall 0:15) 145: Colton Zutz (DGF) over Nicholas Manselle (WDC) (Fall 1:04) 152: Casey Macziewski (DGF) over Brandon Wheeler (WDC) (Fall 2:55) 160: Caleb Johnson (DGF) over Grant Seelhammer (WDC) (Fall 1:32) 170: Koby Endres (WDC) over Logan Johnson (DGF) (Fall 5:20) 182: Zander Jenson (DGF) over (WDC) (For.) 195: Preston Johnson (DGF) over (WDC) (For.) 220: Hunter Fischer (DGF) over (WDC) (For.) 285: Blake Cota (DGF) over (WDC) (For.)

Overall: WDC 0-4. Next: Wadena-Deer Creek hosts triangular Thursday, Jan. 21.