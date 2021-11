Sunday, Sunset Nov. 7

Steve's Alignment 20 - 4, Gene's Team 18 - 6, Certified Auto Repair 17.5 - 6.5, Above All 17 - 7, MN Valley Irrigation 16 - 8, Bootleggers Bar & Grill 14 - 10, T&J Woodworking 10 - 14, Star Bank 8 - 16, The Fun Team 7 - 17, RDO 6.5 - 17.5, Arvig 6 - 18, Lakeland Vet 4 - 20

High Team Series: Above All - 2748

High Team Game: Bootleggers Bar & Grill - 1036

High Individual Men's Series: Scott Petersen - 639, Darin Deckert - 624, Joey Price - 618

High Individual Women's Series: Char Sweere - 650, Tia Freitag - 620, Kaitlin Sweere - 578

High Individual Men's Games: Scott Petersen - 255, Darin Deckert - 246, Scott Gaudette - 217

High Individual Women's Games: Kaitlin Sweere - 232, Char Sweere - 227, Tia Freitag - 215

Monday, Early Birds Nov. 8

Bootleggers Bar & Grill 25 - 11, Studio 10 21 - 15, MN Valley Irrigation 20.5 - 15.5, Tia's 19.5 - 16.5, Wadena VFW 16 - 20, Local Legends 15 - 21, Star Bank 14 - 22, Wadena State Bank 13 - 23

High Team Series: Bootleggers Bar & Grill - 1819

High Individual Series: Char Sweere - 623, Kylie Uselman - 596, Anna Almer - 594

High Individual Games: Char Sweere - 228, Kylie Uselman - 226, Heidi Hansen - 227

Monday, Ten Pin Keglers Nov. 8

Wadena Lanes 24 - 12, Certified Auto Repair 24 - 12, Bootleggers Bar & Grill 19.5 - 16.5, KWAD 18.5 - 17.5, Romper Room Daycare 11.5 - 24.5, Mid Central National Bank 10.5 - 25.5

High Team Series: Bootleggers Bar & Grill - 2361

High Team Game: Bootleggers Bar & Grill - 824

High Individual Series: Char Sweere - 654, Lisa Rudolph - 607, Kaitlin Sweere - 593

High Individual Games: Char Sweere - 233, Lisa Rudolph - 208, Kaitlin Sweere - 206

Tuesday, Twilite Nov. 9

Ottertail Aggregate 22 - 2, Super One Foods 22 - 2, American Family Insurance 21 - 3, Woodland Dental 21 - 3, Mid Central Quality 20 - 4, Olson Trucking 17 - 7, Schmitty's Music & Vending 7 - 17, Wadena VFW 4 - 20, Certified Auto Repair 3 - 21, Olson Lawn Service - 3 - 21, Nimrod Bull Bash 2 - 24, RK Plumbing 0 - 24

High Team Series: Ottertail Aggregate - 2110

High Team Game: Ottertail Aggregate - 726

High Individual Series: Jeff Umland - 705, Joey Boehland - 667, Mack Olson - 639

High Individual Games: Jeff Umland - 267, Cory Buker - 237, Dick Houtkooper - 235

Thursday, City Nov. 11

RK Plumbing 181 - 119, Alley Gators 173 - 127, Ross Seelhammer Plumbing 164 - 136, MN Valley Irrigation 151.5 - 148.5, Gene's Team 146.5 - 153.5, Sundby Trailer Sales 144 - 156, Brasel Construction 144 - 156, Kimber Kustom 144 - 156, Ottertail Aggregate 141 - 159, Olson Lawn Service 140 - 160, Arvig 138 - 161, Wadena Lanes 132 - 168

High Team Series: Kimber Kustom - 3462

High Team Game: Brasel Construction - 1192

High Individual Series: Ethan Krofe - 709, Doug Brueske - 690, Scott Sweere - 652

High Individual Games: Doug Brueske - 296, Ethan Korfe - 248, Josh Mostowski - 237

Friday, Dutch Treaters Nov. 12

Timberlake Hotel 23 - 17, Tree Care Everywhere 22 - 18, XS Energy 18 - 22, Wadena Lanes 17 - 23

High Team Series: Timberlake Hotel - 1860

High Team Game: Timberlake Hotel - 643

High Individual Men's Series: Dan Hathaway - 621, Gordy Sharp - 590, Ethan Hieb - 557

High Individual Women's Series: Kristen Bettis - 544, Macenzie Schultz - 521, Sherye Turek - 476

High Individual Men's Games: Dan Hathaway - 223, Gordy Sharp - 213, Ethan Hieb - 208

High Individual Women's Games: Kristen Bettis - 193, Macenzie Schultz - 178, Laura Sharp - 174