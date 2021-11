Sunday, Sunset Oct. 31

Bootleggers Bar & Grill 126.5 - 65.5, Star Bank 118 - 74, Above All 117 - 75, MN Valley Irrigation 110.5 - 81.5, T&J Woodworking 102 - 90, Arvig 97 - 95, Gene's Team 95.5 - 96.5, The Fun Team 95 - 97, Steve's Alignment 92.5 - 99.5, RDO 92 - 100, Lakeland Vet 58 - 134, Certified Auto Repair 48 - 144

High Team Series: Gene's Team - 2823

High Team Game: Gene's Team - 982

High Individual Men's Series: Scott Gaudette - 692, Scott Sweere - 649, Steve Malone - 623

High Individual Women's Series: Char Sweere - 590, Dawn Captain - 570, Lisa Rudolph - 566

High Individual Men's Games: Scott Sweere - 247, Scott Gaudette - 247, Gene Captain - 236

High Individual Women's Games: Char Sweere - 223, Ashley Reinitz - 214, Lisa Rudolph - 214

Monday, Early Birds Nov. 1

Bootleggers Bar & Grill 22 - 10, MN Valley Irrigation 19.5 - 12.5, Studio 10 18 - 14, Tia's 17.5 - 14.5, Wadena VFW 16 - 16, Local Legends 13 - 19, Wadena State Bank 12 - 20, Star Bank 10 - 22

High Team Series: Bootleggers Bar & Grill - 1775

High Team Game: Bootleggers Bar & Grill - 612

High Individual Series: Heidi Hansen - 603, Char Sweere - 590, Anna Almer - 568

High Individual Games: Heidi Hansen - 223, Char Sweere - 216, Steph Schiller - 210

Monday, Ten Pin Keglers Nov. 1

Certified Auto Repair 22 - 10, Wadena Lanes 21 - 11, Bootleggers Bar & Grill 15.5 - 16.5, KWAD 15.5 - 16.5, Romper Room Daycare 11.5 - 20.5, Mid Central National Bank 10.5 - 21.5

High Team Series: Bootleggers Bar & Grill - 2270

High Team Games: Certified Auto Repair - 801

High Individual Series: Kaitlin Sweere - 674, Char Sweere - 643, Anna Almer - 579

High Individual Games: Char Sweere - 237, Kaitlin Sweere - 235, Anna Almer - 214

Tuesday, Twilite Nov. 2

American Family Insurance 158 - 58, Olson Trucking 136.5 - 79.5, Nimrod Bull Bash 136 - 80, Certified Auto Repair 116.5 - 99.5, Woodland Dental 115 - 101, RK Plumbing 102.5 - 113.5, Super One Foods 98 - 118, Ottertail Aggregate 94.5 - 121.5, Schmitty's Music & Vending 91 - 125, Mid Central Quality 88 - 128, Wadena VFW 79.5 - 136.5, Olson Lawn Service 78.5 - 137.5

High Team Series: Olson Lawn Service - 2047

High Team Games: Olson Trucking - 827

High Individual Series: Mack Olson - 747, Dave Lemke - 672, Joe Heltemes - 662

High Individual Games: Joe Heltemes - 290, Mack Olson - 279, Dave Lemke - 267

Thursday, City Nov. 4

RK Plumbing 169 - 101, Ross Seelhammer Plumbing 160 - 110, Alley Gators 149 - 121, Gene's Team 143.5 - 126.5, Olson Lawn Service 134 - 136, Sundby Trailer Sales 132 - 138, MN Valley Irrigation 131.5 - 138.5, Brasel Construction 126 - 144, Wadena Lanes 122 - 148, Arvig 120 - 149, Kimber Kustom 118 - 152, Ottertail Aggregate 114 - 156

High Individual Series: Mack Olson - 706, Joe Forys - 681, Isaac Schmitz - 662

High Individual Games: Mack Olson - 268, Josh Mosarski - 258, Rose Stoll - 247

Friday, Dutch Treater Nov. 5

Tree Care Everywhere 21 - 15, Timberlake Hotel 19 - 17, XS Energy 18 - 18, Wadena Lanes 14 - 22

High Team Series: Tree Care Everywhere - 1772

High Team Game: Tree Care Everywhere - 619

High Individual Men's Series: Dan Hathaway - 617, Gordy Sharp - 498, Ethan Hieb - 496

High Individual Women's Series: Macenzie Schultz - 571, Kristen Betts - 487, Sherye Turek - 483

High Individual Men's Games: Dan Hathaway - 224, Gordy Sharp - 190, Ethan Hieb - 173

High Individual Women's Games: Macenzie Schultz - 211, Sherye Turek - 182, Kristen Betts - 179