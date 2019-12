Nov. 22

K Team 30-18, Timberlake Hotel 26-22, Team Trouble 24-24, B&B Pinheads 16-32.

High Team Series: K Team 2423. High Team Game: K Team 830. High Men's Series: Dan Hathaway 672, Dustin Tigges 624, Gordy Sharp 606. High Women's Series: Sheri Tuttle 534, Sherye Clancy 507. Kristen Betts 501.

Sunday Sunset

Nov. 24

Gene's Team 61-35, Arvig 57-39, The Fun Team 56-40, Bootleggers 55.5-40.5, 5 Pinners 50-46, MN Valley Irrigation 46-50, Above All 44-52, Star Bank 40-56, Sundby Trailer Sales 37.5-58.5, Hunke's Transfer 33-51.

High Team Series: 5 Pinners 2679. High Team Game: Above All 958. High Individual Men's Series: Isaac Schmitz 683, Scott Gaudette 663, Bill Poppe 652. High Individual Women's Series: Pam Gaudette 578, Anna Almer 574, Char Sweere 556. High Individual Women's Games: Lisa Rudolph 221, Anna Almer 205, Char Sweere 202.

Monday Early Birds

Nov. 25

Keith Waln Heating & Air 7-1, Wadena Asphalt 7-1, Lugert Angus 5-3, MN Valley Irrigation 4-4, Star Bank 4-4, Wadena State Bank 4-4, Wadena VFW 0-8.

High Team Series: Wadena Asphalt 1781. High Team Game: Wadena Asphalt 626. High Individual Series: Kylie Uselman 603, Ruth Ramsay 568, Char Sweere 556. High Individual Games: Kylie Uselman 215, Char Sweere 209, Ruth Ramsay 197.

Monday Ten Pin Keglers

Nov. 25

Bootleggers Bar & Grill 7-1, KWAD 7-1, Wadena State Bank 4-4, Greiman's 3-5, Star Bank 2-6, RK Plumbing 1-7.

High Team Series: KWAD 2311. High Team Game: KWAD 837. High Individual Series: Melissa Anderson 579, Lisa Rudolph 556, Dawn Wirth 530. High Individual Games: Melissa Anderson 232, Wanda Fultz 224, Lisa Rudolph 207.

Tuesday, Twilite

Nov. 26

American Family Insurance 61-35, Whiskey Creek Saloon 61-35, BBQ Smokehouse 59-37, Super One Foods 47.5-48.5, Certified Auto Repair 47.5-48.5, Bulldog Pro Shop 44.5-51.5, Schmitty Music & Vending 43-53, Wadena VFW 42-54, Woodland Dental 38-58. RK Plumbing 36.5-59.5.

High Team Series: BBQ Smokehouse 2158. high Team Game: BBQ Smokehouse 724. High Individual Series: Jared Evans 693, Jeff Umland 655, Isaac Schmitz 650. High Individual Games: Jared Evans 267, Gordy Sharp 256, Mack Olson 255.