Nov. 10

Arvig 35-13, Gene's Team 33-15, The Fun Team 32.5-15.5, Star Bank 26-22, The 5 Pinners 24-24, Bootleggers Bar & Grill 23-25, MN Valley Irrigation 21-17, Hunke's Transfer 18-30, Sundby Trailer Sales 14.5-33.5, Above All 13-35.

High Team Series: Bootleggers Bar & Grill 2817. High Team Game: Bootleggers Bar & Grill 977. High Individual Men's Series: Darin Deckert 764, Scott Gaudette 632, Scott Petersen 631. High Individual Women's Series: Lisa Rudolph 637, Ashley Tuttle 596, Addi Crocker 549.

Monday Early Birds

Nov. 11

Keith Waln Heating & Air 30-10, Wadena Asphalt 28.5-11.5, Star Bank 23-17, MN Valley Irrigation 22-18, Wadena VFW 19-21, Wadena State Bank 19-21, Lugert Angus 18.5-21.5

High Team Series: MN Valley Irrigation 1708. High Team Game: MN Valley Irrigation 608. High Individual Series: Kylie Uselman 234, Kristina Kukacka 200, Melissa Anderson 195.

Monday Ten Pin Keglers

Nov. 11

RK Plumbing 33-7, Bootleggers Bar & Grill 28-12, KWAD 20-20, Star Bank 15-25, Greimans 13-27, Wadena State Bank 11-29.

High Team Series: Bootleggers Bar & Grill 2317. High Team Game: Bootleggers Bar & Grill 789. High Individual Series: Ashley Tuttle 585, Char Sweere 538, Lisa Rudolph 529.

Tuesday Twilite

Nov. 12

Whiskey Corner Saloon 36-12, American Family Insurance 35.5-12.5, Schmitty Music & Vending 28-20, Certified Auto Repair 27.5-20.5, Super One Foods 25-23, Woodland Dental 25-23, Bulldog Pro Shop 19.5-28.5, BBQ Smokehouse 18-30, RK Plumbing 15.5-32.5, Wadena VFW 10-38.

High Team Series: Certified Auto Repair 2044. High Team Game: Certified Auto Repair 713. High Individual Series: Jeff Umland 662, Joe Heltemes 659. Jeff Moen 612. High Individual Games: Jeff Umland 268, Joe Heltemes 244, Jeff Moen 235.

Thursday Twilight

Nov. 14

Lefty's 7-1, Mason Brothers 6-2, Staples Vet Clinic 2-6, Ted & Gen's 1-7.

High Team Series: Mason Brothers 1600. High Team Game: Lefty's 544. High Individual Series: Marge Harrison 523, Jackie Perius 481, Betty Klingaman 461. High Individual Games: Marge Harrison 185, Ruth Lugert 179, Jackie Perius 172.

Thursday City

Nov. 14

MN Valley Irrigation 210-119.5, Brasel Construction 192-138, Arvig 191.5-138.5, Above All 181-149, Napa 171.5-158.5, Olson Lawn Service 167-163, Insurance Advisors 163-167, RK Plumbing 159-171, Ottertail Aggregate 155.5-174.5, Central MN Quality 140-190, Wadena Lanes 128-202, Ross Seelhammer Plumbing 121-209.

High Team Series: Napa 3470. High Team Game: Napa 1242. High Individual Series: Dan Hathaway 721, Gene Captain 694, Josh Olson 669. High Individual Games: Doug Brueske 277, Dan Hathaway 268, Bill Harding 256.

Friday Dutch Treaters

Nov. 15

K Team 26-18, Timberlake Hotel 26-18, Team Trouble 23-21, B & B Pinheads 13-31.

High Team Series: Team Trouble 2450. High Team Game: Team Trouble 872. High Individual Men's Series: Dan Hathaway 609, Dennis Brusewitz 497, Gordy Sharp 463. High Individual Women's Series: Tia Freitag 683, Kristen Betts 541, Sheri Tuttle 530.