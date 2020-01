Jan. 12

Bootleggers 146.5-93.5, Arvig 140-100, Sundby Trailer Sales 126.5-113.5, The Fun Team 124-116, 5 Pinners 104.5-135.5, Star Bank 86.5-153.5, Above All 74-166.

High Team Series: Hunke's Transfer 2744. High Team Game: MN Valley Irrigation 958. High Individual Men's Series: Isaac Schmitz 653, Darin Deckert 639, Ricky Price 613. High Individual Women's Series: Kaitlin Sweere 618, Addie Crocker 592, Ruth Lugert 583. High Individual Men's Games: Ricky Price 245, Bill Poppe 234, Isaac Schmitz 225. High Individual Women's Series: Ruth Lugert 233, Kaitlin Sweere 225, Addie Crocker 202.

Monday Early Birds

Jan. 13

Wadena Asphalt 31-5, Keith Waln Heating & Air 23-13, Wadena State Bank 13-13, MN Valley Irrigation 17-19, Wadena VFW 16-20, Lugert Angus 15-21.

High Team Series: Wadena Asphalt 1819. High Team Game: Keith Waln Heating & Air 635. High Individual Series: Kylie Uselman 588, Melissa Anderson 587, Diane Davis 546. High Individual Games: Melissa Anderson 245, Kylie Uselman 213, Diane Davis 203.

Monday Ten Pin Keglers

Jan. 13

Bootleggers Bar & Grill 30-6, RK Plumbing 22.5-13.5, KWAD 19-17, Star Bank 13.5-22.5, Greimans 13-23, Wadena State Bank 12-24.

High Team Series: RK Plumbing 2370, High Team Game: RK Plumbing 837. High Individual Series: Lisa Rudolph 705, Ashley Tuttle 614, Heidi Hansen 590. High Individual Games: Lisa Rudolph 247, Heidi Hansen 224, Kylie Uselman 236.

Tuesday Twilite

Jan. 14

American Family Insurance 147-69, Schmitty Music & Vending 125-91, Bulldog Pro Shop 123.5-92.5, BBQ Smokehouse 117-99, Certified Auto Repair 116.5-99.5, RK Plumbing 106.5-109.5, Whiskey Corner Saloon 95-121, Wadena VFW 95-121, Super One Foods 85.5-130.5, Woodland Dental 69-147.

High Team Series: American Family Insurance 2114. High Team Game: American Family Insurance 743. High Individual Series: 707, Isaac Schmitz 687, Joe Heltemes 661. High Individual Games: Mack Olson 257, Joe Heltemes 256, Isaac Schmitz 255.

Thursday Twilight

Jan. 16

Staples Vet Clinic 18-14, Mason Brothers 17-15, Lefty's 17-15, Ted & Gen's 12-20.

High Team Series: Staples Vet Clinic 1317. High Team Game: Mason Brothers 487. High Individual Series: Marge Harrison 548, Ruth Lugert 517, Robin Kramer 461. High Individual Games: Marge Harrison 206, Ruth Lugert 203, Shirley Wegscheid 161.

Thursday City

Jan. 16

Napa 101-49, MN Valley Irrigation 90-60, Insurance Advisors 90-60, Above All 89-61, Central MN Quality 74.5-75.5, Ottertail Aggregate 74-76, Ross Seelhammer Plumbing 72.5-77.5, Arvig 72.5-77.5, RK Plumbing 69-81, Brasel Construction 68.5-81.5, Wadena Lanes 65-85, Olson Lawn Service 34-116.

High Team Series: MN Valley Irrigation 3419. High Team Game: Above All 1226. High Individual Series: Darin Deckert 721, Mike Almer 695, Joe Schmidt 656. High Individual Games: Mike Almer 299, Joe Forys 264, Darin Deckert 249.