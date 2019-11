Nov. 3

Arvig 21-3, Gene's Team 17-7, MN Valley Irrigation 17-7, The Fun Team 16-8, 5 Pinners 16-8, Hunke's Transfer 8-16, Above All 8-16, Star Bank 7-17, Sundby Trailer Sales 7-17, Bootleggers Bar & Grill 3-21.

High Team Series: Gene's Team 2765. High Team Game: Gen's Team 993. High Individual Women's Series: Char Sweere 588, Dawn Captain 576, Kristin Korfe 575. High Individual Men's Series: Scott Gaudette 708, Scott Petersen 652, Dan Hathaway 628. High Individual Women's Games: Ashley Tuttle 226, Pam Gaudette 212, Kylie Uselman 212. High Individual Men's Games: Scott Petersen 248, Scott Gaudette 245, Ricky Price 213.

Monday Early Birds

Nov. 4

Keith Waln Heating & Air 29-7, Wadena Asphalt 25.5-10.5, Star Bank 22-14, MN Valley Irrigation 19-17, Wadena State Bank 18-18, Wadena VFW 16-20, Lugert Angus 14.5-21.5.

High Team Series: Keith Waln Heating & Air 1757. HIgh Team Game: Star Bank 622. High Individual Series: Melissa Anderson 531, CHar Sweere 529, Donna Fearing 522. High Individual Games: Char Sweere 196, Donna Fearing 192, Melissa Anderson 191.

Monday Ten Pin Keglers

Nov. 4

RK Plumbing 29-7, Bootleggers Bar & Grill 24-12, KWAD 17-19, Star Bank 14-22, Greimans 13-23, Wadena State Bank 11-25.

High Team Game: RK Plumbing 2311. High Team Game: Star Bank 813. High Individual Series: Tia Freitag 575, Lisa Rudolph 570, Judy Johnston 563. High Individual Games: Lisa Rudolph 225, Judy Johnston 222, Tia Freitag 221.

Tuesday Twilite

Nov. 5

Schmitty Music & Vending 21-3, Whiskey Corner Saloon 20-4, Bulldog Pro Shop 16.5-7.5, BBQ Smokehouse 16-8, American Family Insurance 13.5-10.5, Certified Auto Repair 10.5-13.5, Super One Foods 8-16, RK Plumbing 7.5-16.5, Woodland Dental 4-20, Wadena VFW 3-21.

High Team Series: Whiskey Corner Saloon 2128. High Team Game: Whiskey Corner Saloon 751. High Individual Series: Jared Evans 668, Isaac Schmitz 653, Ron Koskiniemi 630. High Individual Games: Jared Evans 257, Jeff Umland 255, Dave Lemke 246

Thursday Twilight

Nov. 7

Staples Vet Clinic 24-16, Mason Brothers 23-27, Lefty's 21-19, Ted & Gen's 12-28.

High Team Series: Staples Vet Clinic 1480. High Team Game: Staples Vet Clinic 507. High Individual Series: Tia Freitag 547, Marge Harrison 190, Robin Kramer 186.

Thursday City

Nov. 7

MN Valley Irrigation 189.5-110.5, Brasel Construction 168-132, Arvig 166.5-133.5, Above All 164.5-135.5, RK Plumbing 154-146, Insurance Advisors 154-146, Olson Lawn Service 150-150, Ottertail Aggregate 149.5-150.5, Napa 149.5-150.5, Central MN Quality 126.5-173.5, Wadena Lanes 120-180, Ross Seelhammer Plumbing 108-192.

High Team Series: MN Valley Irrigation 3762. High Team Game: MN Valley Irrigation 1276. High Individual Series: Darin Deckert 823, Larry Overcash 719, Tia Freitag 706. High Individual Games: Darin Deckert 300, Tia Freitag 279, Scott Gaudette 268.

Friday Dutch Treaters

Nov. 8

K Team 26-14, Timberlake 23-17, Team Trouble 19-21, B&B Pinheads 12-28.

High Team Series: Timberlake Hotel 2361. High Team Game: Timberlake Hotel 805. High Individual Men's Series: Gordy Sharp 645, Dan Hathaway 563, Ethan Heib 563. High Individual Women's Series: Sheri Tuttle 518, Kristen Betts 507, Tia Freitag 461.