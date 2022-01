The Minnesota State University Moorhead Dean's List includes the following local honorees:

Savanna Baker, Psychology, Eagle Bend

Taylor Beiswenger, Psychology, Social Work, Perham

Nicole Bond, Film Production, Bertha

Molly Brownlow, Elementary Inclusive Education, Moorhead

Madison Bullock, Nursing, Sebeka

Jamie Erno, Nursing, Park Rapids

Josie Formanek, Psychology, Browerville

Sara Goetze, Film Production, Hewitt

Megan Hendrickson, Project Management, Menahga

Samantha Jewel, Social Work, Menahga

Elizabeth Jones, Business Administration, Wadena

Courtney Koebernick, Elementary Inclusive Education, Menahga

Nevada Schulz, General Studies, Wadena

Isaac Witthuhn, Social Studies, Motley

Anthony Wurdock, Physical Education, Health Education, Developmental Adapted Physical Education, Park Rapids

The Minnesota State Community and Technical College President's List includes the following local honorees:

Ashley Kassa, Bluffton

Jenna Ayo, Deer Creek

Grace Weller, Deer Creek

Julia Besonen, Menahga

Torrey Carlson, Menahga

Nolan Haataja, Menahga

Lane Hillukka, Menahga

Christian Johnson, Menahga

Kelsey Knickrehm, Menahga

Melinda Kyllonen, Menahga

Amanda Lake, Menahga

Elizabeth Lake, Menahga

Hope Shepersky, Menahga

Austen Simonson, Menahga

Megan Skoog, Menahga

Michaela Skoog, Menahga

Janie Tormanen, Menahga

Brianna Vonada, Menahga

Madison Womble, Menahga

Alendra Ylitalo, Menahga

Jade Ard, New York Mills

Isabella Bauck, New York Mills

Jamie Flynn, New York Mills

Kaitlyn Geiser, New York Mills

Moriah Geiser, New York Mills

Jason Hoaby, New York Mills

Marty Irons, New York Mills

Samantha Lenius, New York Mills

Amanda Schornack, New York Mills

Macenzie Schultz, New York Mills

Brenna Thompson, New York Mills

Austin Vandermay, New York Mills

Melissa Flom, Sebeka

Nathan Granroth, Sebeka

Alexa Graphenteen, Sebeka

April Kerkvliet, Sebeka

Gavin Kiser, Sebeka

Megan Lugert, Sebeka

Alexis Motzko, Sebeka

Eion Ness, Sebeka

Daphney Rathcke, Sebeka

Rachael Smith, Sebeka

Keegan Wattenhofer, Sebeka

Rachel Connell, Staples

Ryan Schuette, Staples

Cortnie Cottrell, Verndale

Kenneth Kjeldergaard, Verndale

Madison Schmitz, Verndale

Evelyn Tyrrell, Verndale

Jackson Weniger, Verndale

Lauryn Gravelle, Wadena

Adam Guderian, Wadena

Avery Malone, Wadena

Emma Ries, Wadena

The Dean's List includes the following local honorees:

Tori Dailey, Aldrich

Megan Riedel, Bluffton

Hayley Maloney, Deer Creek

Madyson Moats, Deer Creek

Blake Baumgartner, Hewitt

Ivan Crocker, Menahga

Karen Hillstrom, Menahga

Taylor Hilmanowski, Menahga

Andrea Honga, Menahga

Abram Josephson, Menahga

Lela Peterson, Menahga

Alleathea Pfeifer, Menahga

Aaron Pietila, Menahga

Claire Pinoniemi, Menahga

Maryn Pinoniemi, Menahga

Alyssa Skoog, Menahga

Mariah Skoog, Menahga

Anja Wuollet, Menahga

Nathan Bessler, New York Mills

Mikayla Geiser, New York Mills

Maggie Kivi-Lex, New York Mills

Anna Meech, New York Mills

Lacey Seim, New York Mills

Kalli Steinbach, New York Mills

Mason Heino, Sebeka

Tyce Lee, Sebeka

Keegan Nevala, Sebeka

Christa Ojala, Sebeka

Hailey Ritari, Sebeka

Caitlin Becker, Staples

Aleeah Halverson, Staples

Damon Halverson, Staples

Tina Chock, Verndale

Andrew Engen, Verndale

Jamie Hahn, Verndale

Chelsea Lind, Verndale

Luke Weniger, Verndale

Eli Brix, Wadena

Samantha Jenzen, Wadena

Morgan Lugert, Wadena

Madison Olson, Wadena

Rhiana Roberts, Wadena

Kyle Schmitz, Wadena

Leigha Schmitz, Wadena

Tayler Wahlstrom, Wadena

Christina Wiirre, Wadena

The College of St. Scholastica in Duluth Dean's List includes the following local honorees:

Ashley Etter, Sebeka

Michael Schmidt, Wadena

Central Lakes College in Brainerd and Staples fall semester honors list includes the following local honorees:

Danielle Peltier, President's List, Bertha

Carter Hasbargen, Dean's List, Menahga

Keaton Juntunen, Dean's List, Menahga

Breanna Beach, Dean's List, Staples

Carter Beckler, Dean's List, Staples

Drew Blomquist, Dean's List, Staples

Haley Dietman, Dean's List, Staples

Ryan Ismil, Dean's List, Staples

Robert Lange, President's List, Staples

Mary Lund, Dean's List, Staples

Kimberly Queeglay, Dean's List, Staples

Jeremy Stultz, Dean's List, Staples

Tashina Wachsmuth, President's List, Staples

Emmitt Winkels, Dean's List, Staples

Ryan Youngbauer, President's List, Staples

Richard Ziegler, Dean's List, Staples

Ryan Hahn, President's List, Verndale

Avery Johnson, Dean's List, Verndale

Janelle VanAlst, President's List, Verndale

Cheyenne Fosse, Dean's List, Wadena

Zachary Meeks, President's List, Wadena

Emily Uselman, Dean's List, Wadena

Alexandria Technical & Community College Dean's List for fall 2021: