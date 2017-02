Tuesday Scorecard 2/7

106: Noah Krump (BARN) won by forfeit 113: Mason Snyder (WDC) over Timmy Boone (BARN) (Dec 4-0) 120: Chase Brenner (BARN) won by forfeit 126: Jayson Young (WDC) over Hunter Anderson (BARN) (Dec 7-5) 132: Caleb Stetz (BARN) over Alex Anderson (WDC) (MD 11-0) 138: Tanner Kadrmas (BARN) over Beau Breuer (WDC) (Fall 0:40) 145: Brady Tweeton (BARN) over Blaine Snyder (WDC) (Dec 3-0) 152: Brady Martz (BARN) over Cody Wheeler (WDC) (Dec 6-2) 160: Carter Wright (WDC) over Preston Snobl (BARN) (Dec 8-7) 170: Tyler Wheeler (WDC) over Xavier Kadrmas (BARN) (Dec 6-0) 182: Steven Erkenbrack (WDC) won by forfeit 195: Kieran Johnson (BARN) over Jericho Baker (WDC) (Fall 1:15) 220: Jackson Poepping (BARN) over Logan Wegscheid (WDC) (Fall 1:06) 285: Bradey Berg (BARN) won by forfeit