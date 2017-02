Musketeers suffer 39-25 mat loss to Royalton-Upsala

Brock Peterson pinned his man at 113 but the Musketeers had to weather seven defeats before Zack Waln decisioned Dalton Louden 4-2 in the 182-pound weight class. Holton Truax

Ethan Kimber and Craig Orlando racked up victories for BHVPP in the final three matches.

Bill Wagner will see his Musketeers host an eight-team meet Saturday at Bertha.

Royalton-Upsala 39, Bertha-Hewitt-Verndale 25

106: Sam Costanzo (RU) dec. Quin Kern (BHVPP) 9-7

113: Brock Peterson (BHVPP) pinned Billy Dalton (RU) 5:28

120: Wyatt Lahr (RU) dec. Jason Koehn (BHVPP) 9-5

126: Brady Conrad (RU) dec. Trever Arceneau (BHVPP) 8-6

132: Jackson Held (RU) tech. fall Mason Schroeder (BHVPP) 18-1

138: Randale Fernelius (RU) dec. Devin Dean (BHVPP) 7-4

145: Mike Petron (RU) major dec. Gidion Ervasti (BHVPP) 13-5

152: Lyle Zimmerman (RU) pinned Cody Shamp (BHVPP) 3:47

160: Ty Held (RU) pinned Carter Rokes (BHVPP) 1:13

170: Cole Wentland (RU) pinned Derik Kimber (BHVPP) :29

182: Zack Waln (BHVPP) dec. Dalton Louden (RU) 4-2

195: Holton Truax (BHVPP) pinned Tanner Weaver (RU) 1:39

220: Ethan Kimber (BHVPP) major dec. Jason Kasella (RU) 11-2

285: Craig Orlando (BHVPP) pinned Tim Lloyd-Fleck (RU) :46

BHVPP 48, WDC 32

The Musketeers used five straight wins in the upper weights and 18 forfeit points to defeat Wadena-Deer Creek Tuesday at the Wadena-Deer Creek Elementary gym.

After Tyler Wheeler pinned Carter Rokes at 160 to give the Wolverines a 32-30 lead, the Musketeers rang up 30 points on three pins and two forfeits.

BHVPP 48, WDC 32

106: Brock Peterson (BHVPP) won by forfeit

113: Mason Snyder (WDC) dec. Quin Kern (BHVPP) 6-1

120: Trever Arceneau (BHVPP) pinned Jayson Young (WDC) 2:48

126: Chase Godel (WDC) pinned James Grant (BHVPP) :42

132: Colton Knudson (WDC) won by forfeit

138: Devin Dean (BHVPP) pinned Alex Anderson (WDC) 1:03

145: Blaine Snyder (WDC) tech. fall Gidion Ervasti (BHVPP) 5:22

152: Cody Wheeler (WDC) pinned Cody Shamp (BHVPP) 1:02

160: Tyler Wheeler (WDC) pinned Carter Rokes (BHVPP) :52

170: Derik Kimber (BHVPP) won by forfeit

182: Zack Waln (BHVPP) pinned Jericho Baker (WDC) :23

195: Holton Truax (BHVPP) pinned Steven Erkenbrack (WDC) 1:53

220: Joseph Baker (BHVPP) pinned Logan Wegscheid (WDC) 2:29

285: Craig Orlando (BHVPP) won by forfeit