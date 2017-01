Friday Scorecard 1/6

Wadena-Deer Creek 57, Mahnomen-Waubun 12

106: Will Olson (MAWA) over (WDC) (For.) 113: Mason Snyder (WDC) over Garret Eiynck (MAWA) (Fall 0:44) 120: Jayson Young (WDC) over David Rock (MAWA) (Fall 2:33) 126: Chase Godel (WDC) over Sam Olson (MAWA) (Dec 5-0) 132: Colton Knudson (WDC) over Chase Dorman (MAWA) (Fall 1:47) 138: Adam Syverson (MAWA) over Alex Anderson (WDC) (Fall 3:24) 145: Blaine Snyder (WDC) over Izaiah Asher (MAWA) (Fall 5:13) 152: Cody Wheeler (WDC) over (MAWA) (For.) 160: Carter Wright (WDC) over (MAWA) (For.) 170: Tyler Wheeler (WDC) over Shae Yates (MAWA) (Fall 0:16) 182: Double Forfeit 195: Jericho Baker (WDC) over (MAWA) (For.) 220: Logan Wegscheid (WDC) over Logan Bendickson (MAWA) (Fall 0:47) 285:

Moorhead 45, Wadena-Deer Creek 22

106: Carson Zimmel (MOOR) over (WDC) (For.) 113: Mason Snyder (WDC) over Xander Risdal (MOOR) (Dec 8-2) 120: Jayson Young (WDC) over Eric Ayala (MOOR) (Dec 9-6) 126: Colton Knudson (WDC) over Keanan Wendt (MOOR) (Dec 7-2) 132: Chase Godel (WDC) over Arzheen Shahin (MOOR) (MD 9-0) 138: Brady Behrens (MOOR) over Alex Anderson (WDC) (Fall 2:25) 145: Blaine Snyder (WDC) over Brodie Sanders (MOOR) (Fall 3:22) 152: Payton Horsted (MOOR) over Cody Wheeler (WDC) (Fall 3:58) 160: Jack Lien (MOOR) over Carter Wright (WDC) (Dec 8-4) 170: Tyler Wheeler (WDC) over Clay Hall (MOOR) (Dec 7-0) 182: Riley Schock (MOOR) over Steven Erkenbrack (WDC) (Fall 2:49) 195: Samuel Grove (MOOR) over Jericho Baker (WDC) (Fall 0:45) 220: Gunnar Olstad (MOOR) over Logan Wegscheid (WDC) (Fall 1:04) 285: Muhamad Abdi (MOOR) over (WDC) (For.)

Wadena-Deer Creek 53, RLCC 24

106 Double FF

113 Mason Snyder WDC Fall :34 Paul Dehate RLCC

120 Jayson Young TF 5:33 16-0 Bryce Bergerson RLCC

126 Colton Knudson WDC FF

132 Chase Godel WDC FF

138 Alex Anderson WDC FF

145 Blaine Snyder WDC FF

152 Dylan Gustafson RLCC FF

160 Carter Wright WDC FF

170 Tyler Wheeler WDC Inj. Def. over Tryston Ferguson RLCC

182 Steve Erkenbrack WDC FF

195 Kyle Gagner RLCC Fall 3:22 Jerico Baker WDC

220 Nick Pahlen RLCC Fall 2:54 Logan Wegscheid WDC

HWT Alec Castaneda RLCC FF

Girls' Basketball

Pillager 51, Wadena-Deer Creek 46

WDC

Casey Volkmann 18 points, 6 steals

Ellie Miron 13 points, 6 rebounds

Kennedy Gravelle 7 rebounds

Verndale 58, Bertha-Hewitt 24

Verndale

Shania Glenz 21 points, 10 rebounds

Morgan Glenz 10 points

Bertha-Hewitt

Allysa Kimber 12

Boys' Hockey

Wadena-Deer Creek 0, Bagley-Fosston 0 OT

WDC

Noah Stevens 34 saves