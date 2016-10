Lakers swim past Cardinals 130-48

The Lakers claimed victories in all three of the relay events. Jennifer Tracy raced to firsts in the 100 free and 100 back.

Lili Schneider posted a winning 1:19.10 for Staples-Motley in the 100 breaststroke. Emily Veronen gave the Cardinals a first in the 200 individual medley with a time of 2:41.76.

Emma Gerard collected a runner-up time of 29.48 in the 50 free.

The Cardinals will go on the road Oct. 28 for Mid-State Conference meet.

Detroit Lakes 130, Staples-Motley 48

200 medley relay: 1.Detroit Lakes 2:02.37; 4.Staples-Motley (Emily Veronen, Lili Schneider, Autumn Nelsen, Emma Gerard) 2:12.02; 5.Staples-Motley (Evelyn Gonzalez, Brianna Hinman, Adriana Dickey, Aleeah Halverson) 2:40.47

200 freestyle: 1.Ella Henderson (DL) 2:15.27, 3.Schneider 2:23.92, 5.Hannah Hinman (SM) 2:40.70, 6-Halverson 2:46.95

200 individual medley: 1.Veronen 2:41.76, 4.Nelsen 2:51.80, 5.Brianna Hinman 2:56.22

50 freestyle: 1.Kaitlyn Peterson (DL) 29.04, 2.Gerard 29.48, 3.Joelle Bounds (SM) 3..63, 5.Jaden Engebretson (SM) 31.51

100 butterfly: 1.Sydney Gulon (DL) 1:01.05, 4.Brianna Hinman 1:15.25

100 freestyle: 1.Jennifer Tracy (DL) 57.45, 4.Gerard 1:06.85, 5.Engebretson 1:08.00

500 freestyle: 1.Clara Livermore (DL) 6:20.60, 3.Bounds 6:35.90, 4.Nelsen 6:45.95

200 freestyle relay: 1.Detroit Lakes 1:52.52; 4.Staples-Motley (Veronen, Schneider, Gerard, Nelsen) 2:00.94; 5.Staples-Motley (Engebretson, Halverson, Bounds, Hannah Hinman) 2:09.02

100 backstroke: 1.Jennifer Tracy (DL) 1:04.75, 3.Veronen 1:11.05, 5.Hannah Hinman 1:25.28

100 breaststroke: 1.Schneider 1:19.10

400 freestyle relay: 1.Detroit Lakes 4:24.79; 4.Staples-Motley (Brianna Hinman, Dickey, Bounds, Engebretson) 4:50.94

Perham 95, Staples-Motley 84

Emily Veronen and Lili Schneider were double winners Monday in an 11-point loss to Perham/New York Mills/Frazee.

Veronen took top honors in the 200 I.M. with a 2:38.82 and the 100 back with a 1:10.63. Schneider set the winning pace in the 200 free with a 2:21.26 and claimed the 100 breast with a 1:18.96.

Brianna Hinman and Joelle Bounds chalked up individual firsts for Staples-Motley in the 100 fly and 500 free. Hinman swam a 1:14.05 while Bounds posted a 6:40.36.

The Cardinals started out strongly with victories in the first four events. The team of Veronen, Schneider, Autumn Nelsen and Emma Gerard swam a winning time of 2:10.25 in the 200 medley relay.

Perham 95, Staples-Motley 84

200 medley relay: 1. Staples-Motley (Emily Veronen, Lili Schneider, Autumn Nelsen, Emma Gerard); 2. Perham 2:15.09, 3. Staples-Motley (Evelyn Gonzalez, Brianna Hinman, Hannah Hinman, Aleeah Halverson)

200 freestyle: 1. Schneider (SM) 2:21.26, 2. Irene Mursu (P) 2:29.22

200 individual medley: 1. Veronen (SM) 2:38.82, 2. Dixie Carow (P) 2:47.79, 3. Nelsen (SM) 2:21.26

50 freestyle: Lacy Richter (P) 27.36, 2. Anna Carlson (P) 28.06, 3. Emma Gerard (SM) 29.53

Diving: 1. Dena Fischer (P) 204.15, 2. Anni Kovar (P) 181.55

100 butterfly: 1. B. Hinman (SM) 1:14.05

100 freestyle: 1. Megan Tellinghuisen (P) 1:00.69, 2. Gerard (SM) 1:06.45, 4. Jaden Engebretson (SM) 1:07.87

500 freestyle: 1. Bounds (SM) 6:40.36, 2. Carlson (P) 6:40.93, 3. Nelsen (SM) 6:43.62

200 freestyle relay: 1. Perham 2:12.19, 2. Staples-Motley (Veronen, Gerard, Schneider, Nelsen) 2:01.56; 3. Staples-Motley (Engebretson, Dickey, H. Hinman, Bounds) 2:12.19

100 backstroke: 1. Veronen (SM) 1:10.63, 2.. Fischer (P) 16:16.17, 3. Richter (P) 1:16.45

100 breaststroke: 1. Schneider (SM) 1:18.96, 2. Maggie Ingebrand (P) 1:20.22, 3. Tellinghuisen (P) 1:29.69

400 freestyle relay: 1. Perham 4:18.34, 2. Staples-Motley (B. Hinman, Dickey, Bounds, Engebretson) 4:45.24